Morta a 37 anni ex sciatrice azzurra Elena Fanchini

MILANO (ITALPRESS) – Lutto nel mondo dello sci. E’ morta a 37 anni l’ex sciatrice azzurra Elena Fanchini. Da tempo lottava contro un tumore.

Nata il 30 aprile 1985 a Lovere (Bergamo), tesserata per le Fiamme Gialle, argento in discesa ai Mondiali di Bormio del 2005, Elena ha collezionato 171 gare in Coppa del Mondo vincendo, sempre in discesa, a Lake Louise nel 2005 e poi a Cortina nel 2015, per quello che sarà anche il suo ultimo podio nel circo bianco (per lei anche due terzi posti, a Beaver Creek e Lake Louise nel 2013, ancora in discesa).

Nel gennaio del 2018 era stata costretta a fermarsi a causa di una neoplasia di basso grado. “Tornerò a sciare”, aveva assicurato la finanziera di Artogne, la maggiore delle sorelle Fanchini (le altre sono Nadia e Sabrina). A lei il giorno dopo l’annuncio della malattia aveva dedicato la vittoria nel super-G di Bad Kleinkirchheim Federica Brignone, con la sorella Nadia, a distanza invece di 48 ore, che chiude terza la discesa sulla stessa pista. A luglio Elena era tornata ad allenarsi e quando era ormai pronta a tornare alle gare, a novembre, rimedia la frattura del perone in allenamento.

La sciatrice azzurra proverà poi di nuovo a riprendere l’attività agonistica ma nell’aprile 2020, assieme alla sorella Nadia, annuncia il definitivo ritiro. Il 20 gennaio scorso la dedica di Sofia Goggia tutta per lei dopo la vittoria nella libera di Cortina.

