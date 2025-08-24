Motociclista morto in Salento mentre era in vacanza, è stato colpito da un fulmine

LECCE (ITALPRESS) – E’ stato colpito da un fulmine mentre viaggiava in moto sulla Statale 275. E’ accaduto a Nociglia, in provincia di Lecce. La vittima è un 42enne romano che si trovava in vacanza.

I mezzi di soccorso intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. Sul posto era in corso un violento temporale. Lungo la stessa strada a poca distanza alcuni anni fa era morto un uomo nelle medesime circostanze.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).