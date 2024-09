MotoGp, a Misano prima fila italiana, Bagnaia in pole

Roma, 7 set. (askanews) – Storica prima fila tutta italiana a Misano: per la prima volta tre piloti azzurri scatteranno davanti a tutti nel GP di San Marino. Pecco Bagnaia, con il nuovo record della pista, ha conquistato la pole in 1:30.304; poi Morbidelli e Bezzecchi. Quarto Martin. Ottavo Bastianini e nono Marc Marquez, scivolato nel finale di sessione. Mir salta il GP San Marino per la gastroenterite. Alle 15 la Sprint Race.