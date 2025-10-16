X
MotoGP, Bezzecchi “A Mandalika ho commesso un errore di valutazione”

16 Ottobre 2025

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

PHILIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) –Ho commesso un errore di valutazione a Mandalika. Non sono riuscito ad evitare il contatto con Marc (Marquez, ndr). Le conseguenze sono state grandi e purtroppo Marc si è infortunato e io ne sono uscito acciaccato. Ho rovinato la gara ad entrambi, ma purtroppo queste cose possono succedere nelle corse. Rispetto la decisione della direzione gara, ma la mia mentalità non cambia. Cercherò di fare un buon lavoro sin dal venerdì”. Queste le parole, ai microfoni della MotoGp, di Marco Bezzecchi (Aprilia) alla vigilia della prima giornata in pista del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale. Il pilota italiano, per l’incidente causato in Indonesia, dovrà scontare nella gara di domenica due long lap.

