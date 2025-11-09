MotoGp, Bezzecchi domina a Portimao, Bagnaia out: trionfo Aprilia

Roma, 9 nov. (askanews) – Un capolavoro tricolore firmato Marco Bezzecchi illumina Portimao. L’alfiere dell’Aprilia domina dal primo all’ultimo giro il Gran Premio del Portogallo, centrando la sua seconda vittoria stagionale (la quinta in MotoGP) e blindando virtualmente il terzo posto nel Mondiale. Alle sue spalle chiudono Alex Marquez, ottimo nel contenere nel finale l’arrembante Pedro Acosta, che completa il podio.

Per Bezzecchi, scattato dalla pole, una gara perfetta: partenza pulita, ritmo insostenibile per chiunque e gestione impeccabile fino alla bandiera a scacchi. Niente da fare per i rivali, mentre dietro si consuma il colpo di scena con la caduta di Pecco Bagnaia, scivolato quando era quarto e ancora in lotta per il podio. Out anche Morbidelli e Mir.

Con questo successo, Bezzecchi sale a +35 su Bagnaia con 37 punti ancora in palio: il terzo posto mondiale è praticamente in cassaforte. Per Aprilia arriva la settima vittoria nella top class e la terza stagionale, record assoluto per la casa di Noale.