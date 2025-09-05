X
MotoGp, Binder il più veloce nelle prequalifiche

| 5 Settembre 2025 16:44 | 0 commenti

Askanews
Roma, 5 set. (askanews) – Brad Binder firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Barcellona col nuovo record della pista. Il pilota Ktm ha preceduto il compagno di squadra Acosta e Alex Marquez. 4° Marc, seguito da Bezzecchi, Bastianini e Morbidelli. In evidente difficoltà Bagnaia che ha chiuso 21°: dovrà passare dal Q1 insieme a Quartararo, Di Giannantonio, Aldeguer e Martin. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la Sprint

