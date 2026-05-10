MotoGp Francia, Martin: “So come essere veloce in sella all’Aprilia”

Roma, 10 mag. (askanews) – Un altro capolavoro firmato da Jorge Martin a Le Mans, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. E’ stata una gara non facile. Mi aspettavo di essere più avanti, poi piano piano sono riuscito a risalire. Non pensavo però di vincere, neanche avevo in mente di salire sul podio. Quando però ho visto che è caduto Pecco e sono stato in grado di superare Pedro, allora ci ho creduto maggiormente. Il sorpasso su su Bezzecchi è stato al limite”, le sue considerazioni ai microfoni di Sky Sport.

Un ammissione c’è stata sulla gestione delle gomme: “Mi sono gestito per il consumo delle mescole e anche per questo avevo più margini rispetto a Marco”. E in conclusione: “Al test abbiamo fatto un bello step. Poi qui abbiamo toccato il set-up ed è andata bene, siamo vicini alla base e ora so che ho e so come essere veloce. Inizio a capire il limite”.