MotoGP, Marquez vince la sprint ad Aragon

Roma, 7 giu. (askanews) – La MotoGP 2025 resta una questione della famiglia Marquez e della Ducati: Marc (team ufficiale) ha vinto la Sprint di Aragon davanti al fratello Alex (Gresini) allungando ancora in classifica generale: ora l’otto volte iridato ha 27 punti di vantaggio sul fratello. Il poker di Borgo Panigale è stato completato dal podio di Fermin Aldeguer (Gresini) e dal quarto posto di Franco Morbidelli (VR46). Male Pecco Bagnaia, che partito quarto in griglia è andato via via scivolando fino a chiudere dodicesimo, tra scarso feeling con la moto e guida imprecisa.