Motomondiale 2024, cancellato il Gp di Argentina

ROMA (ITALPRESS) – La Fim, l’Irta e la Dorna Sports hanno confermato la cancellazione del Gp di Argentina 2024. “A causa delle attuali circostanze in Argentina, il Promotore dell’evento ha comunicato che al momento non è in grado di garantire i servizi richiesti affinchè il Gran Premio si svolga nel 2024 secondo gli standard della MotoGP”, si legge in una nota, con riferimento alla politica dei tagli imposta dal neo presidente argentono Javier Milei. La gara non sarà sostituito nel calendario 2024. La MotoGP spera di tornare a correre a Termas de Rio Hondo nel 2025.

– Foto Image –

