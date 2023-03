Motomondiale, Bagnaia “Serve lavorare tanto per ripetersi”

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “Sono molto contento del nostro pre campionato. Un anno fa eravamo nei guai ad inizio stagione. Invece oggi i test sono andati perfettamente ed abbiamo iniziato al meglio. Siamo in posizione migliore rispetto agli altri, però attenzione alla Yamaha ed a Marc Marquez che non appena avrà concluso il lavoro con la moto nuova sarà davanti”. Lo ha dichiarato il campione del mondo di Motogp Pecco Bagnaia nel corso della presentazione del GP di Portimao. “Difendere il titolo più difficile che vincerlo? Bisognerà lavorare tanto per ripetersi, rispettare gli avversari e mantenere la concentrazione. Se lavoreremo bene difenderemo il titolo nella maniera migliore” ha detto Bagnaia che ha definito “piuttosto buono” il suo rapporto con Bastianini. “La gara sprint? Cambierà la strategia del week-end. Ci sarà un approccio diverso, servirà spingere. Dopo 3-4 gare vedremo come approcciarci. Io favorito? Dopo i test arriviamo qua per vincere, questo sì, ma tanti piloti sono favoriti. Nella pausa estiva sarà facile vedere chi lotterà per il campionato” ha chiuso Bagnaia.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).