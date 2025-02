Motta “Pronti per grande gara e meritare gli ottavi”

EINDHOVEN (OLANDA) (ITALPRESS) – “Preparare una partita di questo livello non è difficile, conosciamo bene l’importanza di questa gara, veniamo da una vittoria importante in casa contro l’Inter e domani siamo pronti per una grande partita, completa, per meritare il passaggio agli ottavi”. Sono le parole di Thiago Motta, alla vigilia del ritorno dei play-off di Champions contro il Psv Eindhoven al Philips Stadion. “Si deve utilizzare la testa, interpretare i momenti e le situazioni di gioco, capire quando l’avversario vuole spingere, essere compatti – sottolinea il tecnico bianconero -. A oggi è la partita più importante della nostra stagione”. Alla Juve basterebbe il pari “ma anche se abbiamo pareggiato tante volte in stagione, non abbiamo mai giocato per pareggiare”. “Siamo una squadra giovane, che ha grande entusiasmo, energia, qualità, dobbiamo mettere in pratica quello che sappiamo fare come squadra – ricorda Motta – Finora non abbiamo mai sbagliato atteggiamento, non è mai venuta meno la voglia di fare. Abbiamo una squadra seria di ragazzi che si impegnano tutti i giorni al massimo”. E’ rimasto a casa Douglas Luiz mentre Cambiaso “ha fatto ieri differenziato per precauzione ma è disponibile come tutti per giocare dall’inizio”. “Pressioni? Fanno parte del nostro lavoro – ribatte Motta – Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, vedo la squadra molto bene. Sarà una partita importantissima da giocare, siamo qui per merito nostro e dobbiamo continuare il nostro percorso, alzando il livello per raggiungere il nostro obiettivo”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).