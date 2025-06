Mps, Banca Akros: nessun grande investitore escluso da collocamento

Milano, 24 giu. (askanews) – “In riferimento all’articolo del Financial Times “Italy’s Monte dei Paschi sale sparks Eu scrutiny after global investors sidelined’, ribadiamo con fermezza ancora una volta che il collocamento è stato condotto da Banca Akros in modo corretto e trasparente, nel rispetto delle norme e delle pratiche che regolano tali operazioni”. Così Banca Akros in una nota in merito alla procedura di vendita del 15% di Mps a Banco Bpm, Anima, Delfin e Caltagirone, dopo l’articolo odierno dell’FT. “Tutti gli ordini sono stati raccolti, registrati e processati allo stesso modo e nessun ordine di acquisto correttamente presentato è stato ignorato – sottolinea Banca Akros -. Questo vale per tutte le centinaia di investitori istituzionali che sono stati invitati e hanno partecipato all’ABB; nessun grande investitore è stato escluso dal processo di offerta come scritto nell’articolo, compresi UniCredit, il fondo petrolifero norvegese e BlackRock”.

“Per questo motivo – prosegue la nota – contestiamo, tra le altre affermazioni inesatte riportate nell’articolo, la citazione secondo cui ‘UniCredit – che ha lottato per acquistare Banco Bpm di fronte all’opposizione del governo – ha piazzato un ordine per acquistare il 10% delle azioni, una quantità significativa che di solito comporta il pagamento di un premio. Quando Banca Akros ha risposto alla chiamata di follow-up, UniCredit si è sentita rispondere che il book era chiuso, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione’. Questa affermazione è falsa, in quanto nessun ordine di acquisizione di una partecipazione in Mps nell’ambito della procedura ABB è stato inoltrato da UniCredit a Banca Akros”.