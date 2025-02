Musetti ai quarti a Buenos Aires, bene Arnaldi in Florida

ROMA (ITALPRESS) – Arrivano buone notizie dall’altra parte dell’Oceano per il tennis italiano. Lorenzo Musetti ha raggiunto all’”IEB+ Argentina Open”, Atp 250 su terra battuta da 688.985 dollari in corso al Lawn Tennis Club di Buenos Aires, il suo 31esimo quarto di finale nel circuito. Numero 16 del mondo e testa di serie numero 4, ha aperto il suo cammino nella “Cattedrale del tennis argentino”, battendo 6-2 6-3 il mancino francese Corentin Moutet (numero 66 Atp). “Ho giocato un match solido, ho servito bene e sono stato molto aggressivo con il diritto. Stiamo lavorando tanto su questi aspetti. Sono molto fiero di questa vittoria”, ha detto Musetti nell’intervista a caldo. Ai quarti il carrarino affronterà lo spagnolo Pedro Martinez (numero 41, nessun precedente), che ha messo fine alla carriera di Diego Schwartzman. “Pedro è un avversario duro, è in forma – avverte Musetti – Non ci sono match facili nel tennis, ma credo di essere pronto per fare il mio gioco e provare ad andare in semifinale”.

Matteo Arnaldi diventa invece il quinto italiano a giocare i quarti del “Delray Beach Open”, torneo Atp 250 in calendario dal 1993 (montepremi 680.140 dollari), in programma al Delray Beach Stadium & Tennis Center, in Florida. Testa di serie numero 4, per la prima volta tra i primi 4 di un tabellone Atp in carriera, ha iniziato direttamente al secondo turno e sconfitto 7-6(4) 4-6 7-6(1) il teenager Learner Tien, finalista alle Next Gen Atp Finals 2024 e capace di sorprendere Daniil Medvedev all’Australian Open prima di cedere contro Lorenzo Sonego agli ottavi. Il sanremese ha raggiunto così il suo sesto quarto di finale Atp, il terzo sul duro all’aperto dopo i due giocati nel 2024 a Brisbane e Montreal, dove ha festeggiato la prima semifinale in un Masters 1000. “E’ stata una partita molto combattuta ed equilibrata, Learner è un avversario molto duro e ha dimostrato di cosa è capace – le parole di Arnaldi – Anche le condizioni non sono semplici, c’è grande umidità, avrò cambiato 65 magliette. Sono molto felice di essere uscito vincitore”. Ai quarti come in passato Sanguinetti, Seppi, Mager e Cobolli, per un posto in semifinale, affronterà il numero 43 del mondo Brandon Nakashima, che ha vinto l’unico precedente con Arnaldi, alle Next Gen ATP Finals 2022 dove avrebbe finito per vincere il titolo.

