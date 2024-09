Musica, A cosa serve l’estate: svegliaginevra ft. Leo Gassmann

Roma, 17 set. (askanews) – A cosa serve l’estate è il nuovo singolo di svegliaginevra ft. Leo Gassmann, disponibile da venerdì 20 settembre per Columbia Records/Sony Music Italy.

A cosa serve l’estate è vento, litigi e ricordi di un amore mai dimenticato, che porta a perdersi in un ciclo di errori e riconciliazioni. Una canzone che esplora un’estate diversa da quella a cui siamo abituati, lontana dalla spensieratezza, avvolta in un’emotività più intensa e riflessiva. Anche se la fine di una storia ha reso la stagione più difficile, nuovi inverni e nuove estati arriveranno e per un’estate rovinata, c’è sempre la prossima ancora da scoprire. Arricchito dalla collaborazione con Leo Gassmann, il brano unisce le voci dei due artisti, creando un mix affascinante di leggerezza e malinconia.