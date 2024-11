Nadal sconfitto in Coppa Davis, battuto da Van de Zandschulp

Roma, 19 nov. (askanews) – Nulla da fare per Rafa Nadal: lo spagnolo, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita, perde il primo match delle Final 8 di Coppa Davis contro l’olandese Van de Zandschulp 4-6, 4-6 in un’ora e 53 di gioco. Rafa lotta, sotto lo sguardo di Jannik Sinner, ma l’olandese è lucido nei momenti decisivi. Adesso tocca ad Alcaraz che cercherà di evitare la possibile eliminazione della Spagna ai quarti.