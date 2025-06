Napoli, De Bruyne a Roma: visite mediche a Villa Stuart

Roma, 12 giu. (askanews) – Kevin De Bruyne si prepara a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli. Contratti pronti per essere firmati, con il centrocampista del Manchester City che è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche a Villa Stuart e poi mettere nero su bianco l’accordo raggiunto con il club di Aurelio De Laurentiis. Il fuoriclasse belga è arrivato stamane intorno alle 9 all’aeroporto di Fiumicino direttamente da Bruxelles per poi trasferirsi a villa Stuart dove sono in corso le visite mediche. Un vero e proprio bagno di folla per De Bruyne accolto dai tifosi del Napoli sia allo scalo romano che nella clinica di Monte Mario.