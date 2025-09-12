Napoli, due arresti per la “stesa” pasquale a San Giovanni a Teduccio

NAPOLI (ITALPRESS) – Due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone gravemente indiziate per la “stesa” del 19 aprile scorso in via Nuova Villa, incrocio via Villa San Giovanni, nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. L’azione intimidatoria fu posta in essere in presenza di più persone e “con metodi tipicamente mafiosi”. I due sono accusati “di pubblica intimidazione con uso di armi, stesa, e di detenzione e porto abusivo di armi”. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli, in sede di convalida del decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno anche consentito di ricostruire l’episodio nell’ambito dei contrasti esistenti nella zona tra i clan Rinaldi-Reale e D’Amico “Gennarella”.

La “stesa” si inserisce, infatti,” nel contesto di altre analoghe azioni delittuose registrate nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dal periodo pasquale di quest’anno, in conseguenza della rottura di una pace mafiosa precedentemente siglata tra i clan Rinaldi-Reale e D’Amico “Gennarella””. Grazie alle intercettazioni e alle indagini tradizionali compiute sul territorio, i militari dell’Arma hanno acquisiti gravi indizi di colpevolezze nei confronti degli indagati e documentato la presunta rottura degli equilibri criminali nel quartiere San Giovanni a Teduccio.

– foto screenshot video Carabinieri –

(ITALPRESS).