Nasce Toyota For All, dedicata alle persone con mobilità ridotta

ROMA (ITALPRESS) – Per Toyota la visione di mobilità del futuro è centrata sulle persone, per dare vita, attraverso lo sviluppo tecnologico, i suoi prodotti e servizi, ad una società sostenibile e inclusiva nella quale ogni individuo possa muoversi ed esprimere liberamente le proprie potenzialità. L’obiettivo è quello di fornire soluzioni di mobilità innovative, sicure, sostenibili e studiate su misura sulle necessità delle persone, anche con ridotta autonomia motoria, che consentono di spostarsi più liberamente e facilitano la vita quotidiana, senza lasciare indietro nessuno. Toyota oggi è un operatore di mobilità a 360 gradi che offre soluzioni di trasporto e tecnologie avanzate in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione della società passando di fatto da casa automobilistica a mobility company. Proprio nel rispetto di questo impegno, ovvero assicurare a tutti la massima libertà di movimento, amplia oggi la sua gamma di prodotti con alcuni modelli pensati per le esigenze dei passeggeri con mobilità ridotta.

Toyota Proace Verso e Proace City Verso, in versione accessibile, sono studiati per accogliere al meglio anche persone in carrozzina e offrono le stesse condizioni di sicurezza, qualità e comfort dei modelli di serie. Toyota Proace City Verso è disponibile in allestimento con pianale ribassato e rampa d’accesso. L’ingresso e l’uscita dal veicolo sono facilitati dalla rampa manuale – dal peso contenuto, quindi manovrabile con facilità -, mentre il ribassamento del pianale crea lo spazio in altezza utile per ospitare la persona in carrozzina seduta accanto ai passeggeri della seconda fila. Può ospitare 1 persona in carrozzina e altri 4 passeggeri, nella versione L1, o 5 passeggeri nella versione L2.

Disponibile nelle versioni L1 e L2, Toyota Proace Verso con pianale ribassato consente di trasportare 1 persona in carrozzina e fino a un massimo di altri 7 passeggeri, conservando tutti i sedili originali. Nell’ultima fila si possono installare due ulteriori sedili, girevoli e richiudibili a parete. Questi, insieme alla rampa in versione Genius, permettono di ricavare 2 ulteriori posti viaggio se la persona in carrozzina non è presente. Può inoltre essere equipaggiato con il sollevatore monobraccio ad azionamento elettrico, il che permette di trasportare fino a due persone in carrozzina. Per garantire una mobilità accessibile a tutti e su misura di ogni singolo cliente, Toyota ha reso disponibile i prodotti Mobility For All sull’intera gamma di motorizzazioni di Proace E Proace City, tra cui troviamo propulsori benzina, diesel o 100% elettrici.

Oltre alle nuove soluzioni sulla gamma Proace Verso, per gli altri modelli di casa Toyota, da oggi è disponibile Turbo Slide, la ribaltina pensata per facilitare l’accesso al sedile del passeggero anteriore della vettura, disponibile su Yaris, Yaris Cross Corolla e C-HR.

Di semplice installazione, sia su vetture nuove che usate, la ribaltina può essere comodamente richiusa quando non utilizzata grazie al suo speciale meccanismo di rotazione. Gli allestimenti dei veicoli sono stati sviluppati in collaborazione con Focaccia Group, azienda di riferimento nella progettazione e produzione di soluzioni per il trasporto delle persone con disabilità. Tutti i componenti utilizzati testati e certificati secondo gli standard europei e i veicoli allestiti hanno ottenuto l’omologazione europea.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).