Nato: cambio comando in Iraq, ora è francese Hintzy alla guida

Milano, 22 mag. (askanews) – Giovedì 22 maggio, il Maggior Generale francese Christophe Hintzy ha assunto il comando della Missione NATO in Iraq, durante una cerimonia di cambio di comando a Baghdad.

Succede al Tenente Generale Lucas Schreurs (dei Paesi Bassi), in carica dal maggio 2024. Alla cerimonia hanno partecipato funzionari iracheni, ambasciatori dei Paesi alleati e partner, funzionari della NATO e altri rappresentanti della comunità internazionale a Baghdad.

“Per la Francia e per me personalmente, è un onore e un immenso privilegio assumere il comando della Missione NATO in Iraq, un Paese spesso considerato la culla della civiltà”, ha dichiarato il Maggiore Generale Hintzy. “Insieme alle istituzioni di sicurezza irachene e alle Forze di Sicurezza irachene, condividiamo un obiettivo comune. Il nostro successo non sarà mai individuale, ma collettivo, volto a sviluppare soluzioni su misura e sostenibili che aiuteranno l’Iraq a essere un partner prezioso per la NATO”, ha sottolineato.

Il comandante uscente, il Tenente Generale Lucas Schreurs, ha ringraziato i suoi omologhi iracheni per la loro ospitalità e l’eccellente cooperazione, e li ha elogiati per il loro impegno nella cooperazione con la NATO e nell’ulteriore rafforzamento delle forze di sicurezza e delle istituzioni irachene. “Ai nostri partner iracheni: la vostra resilienza e leadership ci ispirano. Abbiamo imparato molto da voi ed è stato un privilegio servire al vostro fianco. Ai nostri alleati e partner: grazie per aver investito nel futuro dell’Iraq e nella nostra sicurezza comune”, ha dichiarato. “Christophe, ti trasmetto questo comando con piena fiducia. Erediterà un team di professionisti dedicati e una solida rete di partnership. So che guiderai con visione e rispetto sia per i principi della NATO che per il contesto iracheno. Questa missione riguarda le persone: fiducia, supporto e sovranità. So che la porterai avanti con l’integrità che merita”, ha aggiunto il Tenente Generale Schreurs.

Al vertice NATO di Bruxelles del luglio 2018, i leader alleati hanno lanciato la Missione NATO in Iraq, su richiesta e invito del governo iracheno. La missione è stata istituita a Baghdad nell’ottobre 2018. Si tratta di una missione non bellica, consultiva e di rafforzamento delle capacità, che aiuta l’Iraq a costruire istituzioni e forze di sicurezza più sostenibili, trasparenti, inclusive ed efficaci, in modo che possano stabilizzare il Paese, combattere il terrorismo e impedire il ritorno dell’ISIS/Daesh.

Tutti gli sforzi della Missione NATO in Iraq vengono svolti con il consenso del governo iracheno e condotti nel pieno rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Iraq.

In vista della cerimonia del cambio di comando della Missione NATO in Iraq, il Segretario Generale Aggiunto per le Operazioni della NATO, Tom Goffus, ha partecipato alla seconda riunione del Dialogo ad Alto Livello per il Partenariato tra NATO e Iraq, tenutasi a Baghdad il 21 maggio. “Questa seconda riunione del Dialogo ad Alto Livello per il Partenariato, qui a Baghdad, è una testimonianza del nostro partenariato con l’Iraq e del consolidamento di questo dialogo”, ha dichiarato, aggiungendo che “la NATO continua a essere pronta a sostenere il governo iracheno e le sue istituzioni di sicurezza in futuro attraverso la Missione NATO in Iraq”.

Il dialogo ad alto livello per il partenariato tra NATO e Iraq è stato avviato a Bruxelles il 27 agosto 2024. Fornisce un quadro aggiuntivo per le consultazioni e lo scambio di opinioni su questioni di interesse reciproco, tra cui la stabilità in Medio Oriente.