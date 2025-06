Nato, Conte: stanno disegnando un futuro che minaccia speranza

L’Aia, 24 giu. (askanews) – “Grazie per la risposta al mio appello pubblico. Siamo circa 50 o più movimenti politici e partiti rappresentati qui, per dire che esiste una soluzione alternativa alla soluzione univoca che i nostri governi ci propongono all’interno dell’Unione Europea e nella Nato”, in quel “Summit Nato a qualche chilometro di distanza da qui”. Lo ha affermato il presidente del M5s Giuseppe Conte nel suo intervento all’iniziativa della delegazione M5s al parlamento europeo “No Rearm, No War”, in corso in una sala del parlamento olandese all’Aia.

“E’ davvero coinvolgente – ha proseguito Conte – vedere così tante persone, voci, che provengono da diverse parti dell’Europa, uniti da una missione comune in questa epoca di incertezza. Un giorno, quando i nostri bambini ci chiederanno dov’eri quando la Nato rubava il nostro futuro, potremmo rispondere ‘noi eravamo a L’Aia’. Quando i nostri bambini chiederanno ‘dov’eri quando è iniziata la guerra tra Israele e l’Iran’, possiamo rispondere ‘noi eravamo a L’Aia a dimostrare per la pace’. Quando ci chiederanno ‘dov’eravate quando il popolo palestinese veniva massacrato’, possiamo rispondere ‘noi eravamo a L’Aia a denunciare il genocidio di Gaza”.

“I nostri bambini possono essere orgogliosi di noi – ha sottolineato il leader del M5s -. Noi non siamo supportati da multinazionali potenti, lobby o imperi mediatici. Quello che noi abbiamo sono i nostri ideali, le nostre convinzioni e l’auspicio verso un futuro più roseo e pacifico. Ma dobbiamo essere chiari: a pochi chilometri di distanza da qui, nel quartiere generale della Nato, stanno ridisegnando un futuro che minaccia di distruggere questa speranza”.