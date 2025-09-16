Nato: ecco manovre portaerei tedesca Hamburg con Gerald Ford Usa

Milano, 16 set. (askanews) – La USS Gerald R. Ford, la nave militare più grande al mondo, impegnata in manovre con la “portaerei tedesca Hamburg della Standing NATO Response Force Maritime Group 1”, uno dei comandi permanenti per la parte marittima della Nato Response Force, dipendente dal Nato Maritime Command e composta principalmente da unità navali di stati con accesso all’Oceano Atlantico. Lo si legge su X in un post del Nato Maritime Command che ha pubblicato due foto delle manovre.

“La portaerei tedesca Hamburg sta effettuando manovre con il gruppo della portaerei USS Gerald R. Ford (CVN-78) nell’estremo nord”, si legge a commento delle immagini. “Durante questa navigazione, entrambe le navi stavano conducendo operazioni di volo nell’Atlantico settentrionale”, si aggiunge.

Secondo un comunicato degli Affari Pubblici della Sesta Flotta degli Stati Uniti d’America, “lo USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group ha guidato una forza marittima alleata con il Comando marittimo alleato (MARCOM) e gli alleati Nato Norvegia, Germania e Francia per condurre operazioni di routine nella regione dell’Estremo Nord dal 23 agosto all’8 settembre 2025. L’estremo nord è una regione fondamentale per gli Stati Uniti d’America e la Nato, che possono collaborare a sostegno di una regione euro-atlantica sicura, stabile e protetta, rafforzando le capacità militari, la prontezza e l’interoperabilità”.