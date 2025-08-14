Nato: grazie a Germania per pacchetto equipaggiamento Usa a Ucraina

Milano, 14 ago. (askanews) – “Grazie alla Germania per essersi fatta avanti ancora una volta finanziando un pacchetto di equipaggiamento militare statunitense per l’Ucraina”. Lo scrive il segretario generale della Nato Mark Rutte in un post. “La Germania è il principale donatore europeo di aiuti militari all’Ucraina e questo annuncio sottolinea ulteriormente il suo impegno ad aiutare il popolo ucraino a difendere la propria libertà e sovranità” ha aggiunto Rutte.

Ieri Rutte ha espresso la sua soddisfazione per l’esito della videoconferenza con il presidente degli Stati Uniti Trump. Sempre il 13 agosto la Germania ha annunciato un pacchetto di 500 milioni di dollari in attrezzature militari e munizioni per l’Ucraina provenienti dagli Stati Uniti, nell’ambito della nuova iniziativa della Nato (PURL, Prioritised Ukraine Requirements List). Mentre la maggior parte dei tedeschi sembra nutrire aspettative piuttosto basse per il vertice tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader del Cremlino Putin in Alaska.

Secondo il nuovo “Politbarometro” della ZDF, solo il 13% degli intervistati ritiene che Trump sarà in grado di mediare a sufficienza per raggiungere un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. L’84% ne dubita. Solo il 14% dei tedeschi ritiene che Putin abbia un serio interesse in un cessate il fuoco duraturo, mentre l’82% lo nega. Inoltre, nove intervistati su dieci ritengono che sia importante per un cessate il fuoco duraturo il coinvolgimento diretto dell’Ucraina nei colloqui.

Il contributo della Germania all’iniziativa PURL segue i precedenti annunci dei Paesi Bassi e un impegno congiunto di Danimarca, Norvegia e Svezia . Ogni pacchetto ha un valore di circa 500 milioni di dollari ed è progettato per soddisfare le esigenze operative più urgenti dell’Ucraina con equipaggiamenti e munizioni provenienti dalle scorte statunitensi.