Nato, Rutte: solo 5 settimane a vertice Aja, molto lavoro da fare

Milano, 21 mag. (askanews) – “Mancano solo cinque settimane al vertice dell’Aja e abbiamo molto lavoro da fare”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel. “Gli Alleati devono aumentare la spesa per la difesa, una priorità fondamentale per il Vertice dell’Aja, per garantire che le nostre forze armate dispongano delle capacità necessarie, e che la condivisione degli oneri avvenga in modo equo tra i nostri Alleati. Accolgo con favore gli importanti annunci fatti da diversi Alleati negli ultimi giorni e settimane per aumentare la loro spesa per la difesa nazionale” ha aggiunto.

“Dovremo fare molto di più, e questo rimarrà il nostro obiettivo mentre ci prepariamo al Vertice dell’Aja”, ha spiegato Rutte. “Ciò richiede anche il rafforzamento della nostra capacità industriale, la garanzia di catene di approvvigionamento più solide e l’investimento in nuove tecnologie per rimanere all’avanguardia in un mondo sempre più pericoloso. Abbiamo bisogno di un’industria della difesa transatlantica più forte, veloce e innovativa, e anche in questo abbiamo bisogno del vostro aiuto, con la vostra imponente base industriale di difesa”, ha aggiunto rivolgendosi a Pavel che ha un passato da militare, presidente del consiglio militare della Nato e la cui candidatura alla presidenza ceca si è basata su una piattaforma di più stretta cooperazione con gli Alleati, sostegno all’Ucraina e maggiore coinvolgimento nell’Unione Europea.