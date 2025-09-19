Nautica, Nerea Yacht al Salone di Genova con il nuovo NY40 Jasna

Genova, 19 set. (askanews) – Nerea Yacht, dopo il grande successo registrato al Cannes Yachting Festival, ha portato anche al Salone Nautico Internazionale di Genova lo yacht Jasna, nuovo modello su misura della gamma NY40. Questa versione unica, realizzata per un armatore con base a Dubai, rappresenta un perfetto connubio tra creatività estetica, tecnologia avanzata e cura sartoriale nella costruzione nautica.”Noi – spiega Dario Messina, fondatore di Nerea Yacht – abbiamo una clientela di nicchia dove andiamo sempre a personalizzare il nostro prodotto e puntiamo ancora di più a fare quello. Questo oggetto, questa barca è la dimostrazione di quello che noi sappiamo fare. Veramente quando il cliente arriva qui vede quello che può realizzare a livello proprio di personalizzazione. Il cliente ha scelto un colore molto particolare, un Prismaviolet. E’ cangiante all’esterno. Sotto il sole vira di colore ed è bellissimo da vedere. Lo abbiamo accontentato in tutto e per tutto con varie personalizzazioni dai piccoli dettagli a quelli più grandi come le verniciature”. L’imbarcazione, caratterizzata da linee fluide e senza tempo e da finiture di alto livello, è arricchita infatti anche da altri elementi custom. “Nerea insieme al cliente – aggiunge Messina – ha scelto di aggiungere a questa imbarcazione degli oggetti veramente importanti. Cosmo è la pancetta abbattibile che fa sia da scala bagno che da passerella. E’ un nostro prodotto custom che abbiamo inserito. Passando anche per una doccetta in carbonio a poppa che su un 40 piedi comunque ha la sua importanza. Ma anche piccoli dettagli come il timone, per esempio, che è stato personalizzato con una scritta incisa in acciaio all’interno della borchia impellata”. Il cantiere boutique italiano, intanto, sta per lanciare una nuova importante innovazione. “Noi – conclude il fondatore di Nerea Yacht – abbiamo motorizzato questa imbarcazione con dei Volvo Penta 440. Siamo già contentissimi delle prestazioni ma stiamo lavorando per avere un progetto nostro a livello di propulsione da applicare sulle prossime imbarcazioni. E’ un progetto che rivoluzionerà un po’ il mondo della nautica in generale ma anche il modo di guidare le imbarcazioni. Ci stiamo lavorando ormai da un annetto e siamo molto confidenti di proporlo sulle prossime imbarcazioni in concomitanza anche con l’uscita del walkaround che presenteremo prossimamente”.