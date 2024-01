Nba, per Banchero prima tripla doppia in carriera

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nottata ricca di partite nella notte italiana dell’Nba. Nella Eastern Conference i Boston Celtics sono sempre in vetta dopo il successo su Utah Jazz

per 126 a 97, al termine di una partita mai in discussione; trenta i punti messi a referto da Jayson Tatum; Simone Fontecchio resta in campo per circa 25 minuti segnando 7 punti con 4 rimbalzi e 3 assist.

A Ovest è Minnesota ad allungare in vetta dopo il passaggio in casa degli Houston Rockets per 122 a 95: a guidare i Timberwolves Anthony Edwards (24 punti) e Karl-Anthony Towns (22).

I Memphis Grizzlies passano in casa dei Los Angeles Lakers (127-113) soprattutto grazie a un ottimo ultimo quarto e gli score di Jaren Jackson Jr. (31 punti e 9 rimbalzi), Desmond Bane (24 punti e 13 assist), Marcus Smart (29 punti) e Ja Morant (21 punti e 7 assist). Non bstano, invece, i 31 punti di LeBron James.

I Brooklyn Nets tornano al successo dopo avere collezionato 10 sconfitte in 12 gare contro Oklahoma City Thunder (124-115).

Vittoria nel finale per gli Orlando Magic che recuperano lo svantaggio accumulato nella prima parte in casa dei Nuggets (122-120): Paolo Banchero diventa decisivo dalla lunetta nel finale e soprattutto realizza la sua prima tripla doppia in carriera (32 punti, 10 rimbalzi e 11 assist),

Buone indicazioni arrivano dai Chicago Bulls che superano Charlotte Hornets (104-91) grazie ai 22 punti, 10 rimbalzi e 6 assist di un Coby White. Cleveland Cavaliers si ripete nel giro di 48 ore e bastte nuovamente Washington Wizards (114-90): 26 punti per Donovan Mitchell. Anche gli Indiana Pacers viagiano a gonfie vele e trovano pochi ostacoli per superare Atlanta Hawks (150-116). I Los Angeles Clippers si impongono a domicilio sui

New Orleans Pelicans (111 a 95). Altra vittoria in trasferta per i New York Knicks a Piladelphia contro i 76ers (128-92). Nonostante le assenze bene Dallas Mavericks su Portland Trail Blazers (139-103).

I Phoenix Suns conquistano un successo importante contro Miami Heat (113-97) e nonostante l’assenza di Kevin Durant, trovano le ottime prove di Grayson Allen (31 punti) e Bradley Beal (24).

Partita con tanti capovolgimenti di punteggio ma alla fine sono

i Sacramento Kings a conquistare la posta in palio contro i Toronto Raptors (135-130): Domantas Sabonis decisivo con i suioi 24 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Faticano i Golden State Warriors contro Detroit Pistons (113-109) ma vanno segnalati i 26 punti di Steph Curry (14 nel quarto periodo).

