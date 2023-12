Nel 2023 64 nuove quotazioni su mercati Euronext: leader europeo

Milano, 29 dic. (askanews) – Euronext conferma la sua leadership europea nelle quotazioni azionarie con 64 nuove quotazioni accolte sui suoi mercati nel 2023, pari al 40% del numero totale di nuove quotazioni azionarie in tutta Europe, per una capitalizzazione di mercato aggregata di 50 miliardi di euro e 2,5 miliardi di euro di nuovo capitale raccolto. Lo si legge in una nota di fine anno della società che controlla le piazze finanziarie di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Milano e Parigi.

Euronext ospita quasi 1.900 emittenti azionari per un valore di 6.600 miliardi di euro di capitalizzazione aggregata al 28 dicembre 2023 e gestisce il 25% dell’attività di negoziazione di azioni europee sul suo mercato

Sono 13 le nuove quotazioni azionarie internazionali, “confermando Euronext come sede di quotazione europea di riferimento”, spiega la nota. Oltre 350 emittenti hanno raccolto un totale di 23 miliardi di euro di capitale azionario. Nel 2023 sono state oltre 9.500 le nuove quotazioni di obbligazioni, di cui oltre 450 nuove quotazioni di obbligazioni Esg.

“Saremo anche quest’anno la sede di quotazione indiscussa preferita in Europa. Questo è il risultato dei nostri sforzi per costruire il più grande pool di liquidità unico europeo che rappresenta la porta principale per gli investitori globali per negoziare titoli quotati europei. La migrazione dei mercati italiani su Optiq, la nostra piattaforma di trading all’avanguardia, è stato un ulteriore passo per costruire la spina dorsale dell’Unione dei mercati dei capitali in Europa e ha contribuito alla deframmentazione dei mercati europei – ha commentato Stéphane Boujnah, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di Euronext – Il 2024 vedrà l’accelerazione della nostra trasformazione, per modellare ulteriormente i mercati dei capitali per le generazioni future”.