Nel weekend “Porte aperte” in tutte le concessionarie Jeep

TORINO (ITALPRESS) – Jeep per assecondare l’interesse degli automobilisti italiani verso la gamma di SUV che prosegue il proprio percorso verso la libertà a zero emissioni, tutti gli showroom in Italia aprono le porte nelle giornate di sabato e domenica. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino la gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid, la più venduta in Italia nel mercato LEV – low emission vehicles – nel 2021 e nel 2022 oltre che Renegade e Compass e-hybrid, che offrono ai clienti un nuovo accesso alla gamma Jeep elettrificata. L’afflusso alle concessionarie, poi, beneficia del supporto degli incentivi statali, che riguardano Renegade, Compass e la nuova Avenger, il primo SUV Jeep 100% elettrico. Renegade 4xe e Compass 4xe, ad esempio, rientrano tra le vetture con emissioni di CO2 tra 21 e 60 grammi al chilometro: il contributo è di 2.000 Euro che diventano 4.000 in caso di rottamazione. Molti allestimenti di Renegade e-hybrid e Compass e-hybrid rientrano nell’incentivo statale, così come alcuni versione con motorizzazione diesel, e beneficiano di un contributo di 2.000 Euro in caso di rottamazione. Compass e-hybrid in allestimento Longitude viene eccezionalmente offerto a 249 Euro al mese con due anni di manutenzione e due anni di estensione di garanzia inclusi nella rata.

Jeep Avenger in versione elettrica rientra, naturalmente, nella fascia di emissioni di grammi di CO2 al chilometro 0-20: il contributo è di 3.000 Euro che diventano 5.000 in caso di rottamazione. La versione a benzina, invece, beneficia del contributo di 2.000 Euro in caso di rottamazione. Proprio la settimana scorsa Jeep Avenger si è aggiudicata il prestigioso titolo di Auto dell’Anno 2023: il B-SUV compatto è stato votato da una giuria di 57 membri, composta da giornalisti del settore automobilistico provenienti da 22 Paesi. E’ il primo modello Jeep ad ottenere il più rilevante riconoscimento del settore, giunto alla sua sessantesima edizione, e non è un caso che si tratti anche del primo SUV Jeep 100% elettrico, un modello che segna l’inizio della prossima fase dell’elettrificazione del marchio Jeep. E’ previsto infatti l’arrivo sul mercato di quattro veicoli completamente elettrici entro il 2025, ed entro la fine del 2030, le vendite europee del marchio Jeep saranno al 100% puramente elettriche. Il nuovo Avenger è un SUV compatto che, sintetizza in quattro metri di lunghezza il DNA Jeep e si posiziona nel segmento dei B-SUV, in rapida crescita e secondo in Europa per volume. Avenger offre dunque le prestazioni tipiche di Jeep in un formato compatto per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni. E’ infatti il primo SUV Jeep a trazione anteriore dotato di serie dei sistemi Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme agli eccezionali angoli di attacco (20°) e di uscita (32°) e all’altezza dal suolo (200 mm), introducono nel segmento livelli straordinari di capacità off-road. Agile, capace su strada e in off road e piacevole da guidare, garantisce prestazioni dinamiche grazie alla sua coppia istantanea e si distingue per la sua silenziosità. Il nuovo SUV si rivolge a persone attive che cercano un veicolo dalle dimensioni compatte e dalle caratteristiche tecnologiche all’avanguardia: adotta un nuovo propulsore elettrico che combina un esclusivo motore elettrico da 400 volt con 115 kilowatt e 260 Nm di coppia massima e una nuova batteria da 54 kWh. L’autonomia elettrica arriva sino a 400 km nel ciclo WLTP e supera i 550 km in città.

