Niger, Tiani parla in tv: “respingiamo sanzioni, non cediamo a minacce”

Roma, 2 ago. (askanews) – Rifiutiamo qualsiasi interferenza negli affari interni del Niger. Il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria respinge in blocco le sanzioni e si rifiuta di cedere a qualsiasi minaccia da qualunque parte esse provengano”. Lo ha dichiarando in un discorso in tv il generale Abdourahamane Tiani, capo della autoproclamata giunta militare promotrice del colpo di Stato per deporre il presidente Mohamed Bazoum. Tiani ha anche invitato i francesi residenti nella ex colonia a restare nel Paese “perchè non sono affatto minacciati e non hanno ragioni oggettive per lasciare il Paese”.