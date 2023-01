Nissan Ariya e-4Orce si prepara alla conquista dei Poli

ROMA (ITALPRESS) – Nissan svela i preparativi di Ariya e-4ORCE per la spedizione “Pole to Pole”, lo straordinario viaggio che vedrà per la prima volta in assoluto un veicolo 100% elettrico alla conquista dei Poli. L’avventuriero britannico Chris Ramsey, insieme alla moglie Julie, partirà il prossimo marzo dalla Regione Artica e guiderà Nissan Ariya e-4ORCE per oltre 27.000 chilometri attraverso America Settentrionale, Centrale e Meridionale, fino all’Antartico. Dai ghiacciai ai valichi montuosi fino alle vaste dune del deserto, Nissan Ariya e il suo equipaggio affronteranno i paesaggi più affascinanti, inesplorati ed estremi del pianeta, sfidando temperature comprese tra i -30°C e i 30°C. Per questa ambiziosa avventura, Nissan Ariya e-FORCE è stato rinforzato nella parte esterna ed equipaggiato con cerchi, penumatici e sospensioni appositamente sviluppate per la guida in fuori strada. Questa versione speciale, che sarà presentata a febbraio, sarà supportata da un secondo Nissan Ariya e-4ORCE di serie durante l’attraversamento delle Americhe.

La spedizione permetterà anche di mettere alla prova la tecnologia e-4ORCE, il sistema di trazione integrale pensato per essere abbinato a motori Nissan elettrificati, frutto dell’esperienza della Casa giapponese nei motori elettrici, nei sistemi di trazione integrale e nelle tecnologie di controllo del telaio. e-4ORCE è costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote. Il sistema reagisce ai cambi di aderenza regolando la forza motrice in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, molto più velocemente dei tradizionali sistemi di trazione integrale meccanica, e garantisce prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione, anche in caso di pioggia o neve. L’avventura di Nissan e del team Pole to Pole è un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica e sul ruolo che i veicoli elettrici possono svolgere nella riduzione delle emissioni di carbonio.

