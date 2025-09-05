Norris il più veloce nelle libere del GP d’Italia, Leclerc 2°

1 minuto per la lettura
MONZA (ITALPRESS) – La McLaren torna ad alzare la voce con Lando Norris che, nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2025 di Formula 1, si prende il miglior tempo in 1’19″878. Alle spalle del britannico la Ferrari di Charles Leclerc conferma il secondo posto ottenuto nelle FP1, con un ritardo di appena +0″083; terzo un sorprendente Carlos Sainz (Williams), a +0″096. Quarto tempo per il leader del Mondiale Oscar Piastri che, dopo aver saltato la sessione mattutina, si pazza davanti a Lewis Hamilton. Max Verstappen è sesto a meno di due decimi da Norris, mentre Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) finisce fuori pista e causa una bandiera rossa nei primi minuti delle FP2, chiudendo in diciannovesima posizione. Il compagno di squadra George Russell non va oltre un decimo posto. Sabato si torna in pista alle 12:30, mentre alle 16 prenderanno il via le qualifiche.
I TEMPI DELLE FP2
1. Lando Norris (GBR) McLaren 1’19″878
2. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1’19″961
3. Carlos Sainz (ESP) Williams 1’19″074
4. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1’20″059
5. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1’20″070
6. Max Verstappen (NED) Red Bull 1’20″077
7. Alexander Albon (THA) Williams 1’20″179
8. Nico Hulkenberg (GER) Kick Sauber 1’20″241
9. Yuki Tsunoda (JPN) Red Bull 1’20″269
10. George Russell (GBR) Mercedes 1’20″276
