Novara porta a teatro mondo genitori-figli: Non mi somiglia per niente

Roma, 5 mag. (askanews) – “Avete mai notato che quando si parla di educazione si assume subito un tono serioso, quasi malinconico, come se dovessimo autoflagellarci? Così diventa difficile affrontare il tema, perché sembra sempre una questione pesante”: lo afferma Daniele Novara, pedagogista autore di best seller e direttore del CPP, che arriva a teatro con “Non mi somiglia per niente – come rovinare i figli in 10 mosse”, in scena il 15 maggio a Brescia (Teatro Santa Giulia) e il 26 maggio a Torino (Teatro Gioiello).

“Io invece trovo che educare sia appassionante. Vedere i figli crescere, provare a fare le mosse giuste, sorridere dei nostri errori, delle fragilità, delle fatiche. Tutto questo è vita vissuta. Educare è avventura, libertà, crescita, coraggio”, ha aggiunto.

“Ho deciso di portare in teatro il mondo dei genitori. Un mondo che conosco molto bene, perché da trent’anni li incontro, li ascolto, condivido con loro fatiche e domande. E ogni volta mi accorgo di una cosa: le loro storie sono fantastiche, bellissime. Come le loro inquietudini e i loro tentativi, nel desiderio profondo di fare del proprio meglio”, ha ricordato Novara.

“Non porto regole o lezioni in teatro. Porto le vostre storie. Perché è da lì che si impara davvero, dalla vita raccontata, condivisa, attraversata insieme”, ha sottolineato.

“Educare significa anche sdrammatizzare, respirare, lasciare spazio. Non serve fare tutto giusto. Serve stare dentro a un percorso umano, pieno di vita, con tutti i suoi inciampi. Ogni età porta con sé qualcosa di unico: la meraviglia dei bambini piccoli, le scosse dell’adolescenza, i bisogni dei figli che non coincidono mai con i nostri. Ed è proprio questo che ci spiazza, ci mette alla prova, ci costringe a cercare strade nuove”, ha concluso il pedagogista, pronto per il debutto teatrale, ribadendo che lo spettacolo nasce per attraversare queste storie partendo da un sorriso, anzi da una risata, perché si può ridere, e anche molto, parlando di educazione.

Le prevendite dello spettacolo sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita e circuiti locali.