Nubifragio sulla Romagna. Albero sui binari, treno evacuato

Roma, 24 ago. (askanews) – Un violento temporale, con forti

raffiche di vento che hanno superato in alcune città come a Bellaria i 100 chilometri all’ora, ha colpito stanotte l’Emilia Romagna. Il temporale scoppiato intorno alle 4.30 del mattino nella zona di Ravenna si è spostato in tutta la riviera romagnola.

Cesenatico, ma soprattutto Gatteo, Bellaria Igea Marina, Rimini fino a Riccione e Cattolica sono le zone più colpite dove si sono riscontrati più danni. A causa di un albero caduto sui binari un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna è stato evacuato e i passeggeri messi in salvo.

Numerosi gli alberi caduti su auto, giardini e case con città

semiparalizzate e sottopassi e garage interrati ancora allagati. Sul posto, nei luoghi dove si sono riscontrati maggiori danni, diverse squadre di vigili del fuoco e della Protezione civile.