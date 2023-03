Nuova Mercedes-Benz GLA, Sport Compact Suv a livello superiore

ROMA (ITALPRESS) – Con la nuova GLA, Mercedes-Benz aggiorna in modo significativo uno dei suoi modelli di maggior successo attraverso numerose innovazioni e un equipaggiamento di serie ancora più completo. La nuova griglia del radiatore con lamelle verticali e pinna orizzontale ne esalta il carattere deciso. Inoltre, il cofano con power dome discretamente accennati sottolinea un’inedita sportività delle linee. Il paraurti anteriore, ridisegnato con protezione antincastro evidenzia l’indole off-road di GLA. Un look rivisto anche attraverso la nuova firma luminosa dei fari anteriori a LED High Performance di serie e delle luci posteriori a LED. Mercedes-Benz amplia la gamma di opzioni con il nuovo colore di vernice Spectral Blue e quattro ulteriori design per i cerchi. Nell’allestimento d’ingresso, la nuova GLA monta cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici in nero lucido con superfici tornite lucide. Sono disponibili anche cerchi da 18 a 20 pollici.

Il doppio schermo indipendente è uno dei punti di forza degli interni, notevolmente rinnovati. Ora comprende un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici di serie, rispettivamente per il quadro strumenti e lo schermo multimediale. Di serie, il volante dell’attuale generazione è rivestito in pelle, in alternativa è disponibile la pelle sintetica ARTICO. La variante di equipaggiamento Progressive offre tre colori per gli interni: nero, beige macchiato e sagegrey. La GLA è ora dotata anche dell’ultima generazione di MBUX, con stili di visualizzazione di nuova concezione: ‘Classic’, che fornisce tutte le informazioni rilevanti per il conducente, ‘Sporty’, che si distingue per il contagiri dinamico e, infine, ‘Discreet’ che riduce i display ai contenuti essenziali. In combinazione con le tre modalità di navigazione, assistenza e servizi e i 10 mondi cromatici della luce ambiente, sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione. Tutte le funzioni precedenti, come media, telefono, veicolo ecc. sono ancora disponibili. Possono essere comodamente gestite tramite lo schermo tattile o i tasti sul volante. La trazione ibrida plug-in ulteriormente sviluppata della GLA 250 ottiene un aumento delle prestazioni. Il maggiore contenuto di energia utilizzabile della batteria ad alto voltaggio migliorata porta anche a una maggiore autonomia elettrica. La potenza del motore elettrico è aumentata di 5 kW, passando a 80 kW, mentre la potenza del sistema rimane invariata. Per quanto riguarda la ricarica, sono ancora disponibili tre opzioni: oltre ai 3,7 kW standard, la batteria può ora essere caricata a scelta con corrente alternata e fino a 11 kW. Inoltre, è possibile caricare la batteria con corrente continua fino a 22 kW. Il motore diesel a quattro cilindri da 2,0 litri combina una fluidità di marcia e un’erogazione di potenza superiore con un’efficienza contemporanea. E’ disponibile in tre livelli di potenza e coppia. Le sue caratteristiche includono la sovralimentazione a singolo stadio con turbina a geometria variabile.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Mercedes-Benz-