Nuova Mini Aceman completa i test finali in condizioni estreme

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Con una lunghezza di 4.075 mm, una larghezza di 1.754 mm e un’altezza di 1.495 mm, la Mini Aceman si colloca tra la Cooper e la Countryman. Il terzo modello autonomo della nuova famiglia di Mini completamente elettriche è dotato di quattro porte e di un ampio portellone posteriore. Il suo interno può ospitare cinque passeggeri. “La Mini Aceman completamente elettrica apre nuove opportunità per i clienti che desiderano un crossover più piccolo rispetto alla nostra Mini Countryman. L’elettrificazione della nostra gamma di prodotti rappresenta una chiara dichiarazione sul futuro del marchio Mini” ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of Mini. Dopo che la Aceman ha già completato con successo i test al Circolo Polare Artico, il modello crossover sta completando i test finali nel deserto sotto la forte luce del sole e del calore. Oltre alle caratteristiche classiche come la dinamica di guida e il comfort di marcia, il team di collaudo si sta concentrando sugli aspetti più impegnativi di un veicolo elettrico. A questo scopo, l’aria condizionata, la ricarica e il raffreddamento della batteria, i dispositivi di azionamento e di controllo vengono testati intensamente fino a 50° C nella sabbia polverosa del deserto.

La nuova Aceman sarà disponibile solo in versione completamente elettrica. La batteria è di 54,2 kWh. Grazie al concetto di propulsione puramente elettrica, l’agile crossover occupa poco spazio sulla strada e offre un elevato livello di comfort e versatilità. Il design del nuovo modello è in linea con i principi fondamentali del marchio: ampio spazio interno con le dimensioni esterne più ridotte possibili, caratteristiche di guida agili ed efficienza. Alla base del modello, il funzionale design a due volumi con sbalzi corti. In questo modo si ottiene il massimo spazio per cinque passeggeri e per i bagagli su un pianale minimo.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).