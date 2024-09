Nuova versione Mild Hybrid per Nissan X-Trail

ROMA (ITALPRESS) – Nissan X-Trail Model Year 24 è adesso disponibile con due opzioni di motorizzazione, con il nuovo motore Mild Hybrid benzina da 1.5 litri, 163 cavalli di potenza e 300 Nm di coppia che si affianca al propulsore e-Power. In un segmento che vale quasi un quarto del marcato auto italiano, quello dei C-SUV, Nissan amplia l’offerta del suo crossover pensato per la famiglia e per l’avventura e lo fa con una soluzione ancora più accessibile. Infatti, le nuove versioni di X-Trail Mild Hybrid con trazione 2WD e 5 posti hanno prezzi a partire da 38.300 euro e costano 2.800 euro in meno rispetto alle equivalenti versioni e-Power. Per i modelli con 7 posti, invece, le versioni di X-Trail Mild Hybrid hanno prezzi a partire da 39.200 euro. Tante novità per Nissan X-Trail in questo 2024: dal lancio del nuovo MY24 – con maggiori contenuti ed equipaggiamenti di serie e prezzi allineati alla versione precedente – al nuovo ed esclusivo allestimento N-Trek – con elementi di stile che esaltano il carattere avventuroso della vettura – e ora la nuova motorizzazione Mild Hybrid. Un’offerta ampia e vantaggiosa, adeguata alle esigenze di clienti sempre più attenti al design, alla tecnologia, alla sicurezza e al comfort di guida.

Nissan punta così a consolidare il successo commerciale di X-Trail che nei primi otto mesi dell’anno, con oltre 2.600 unità immatricolate, ha fatto registrare una crescita di volumi più che doppia (+125%) rispetto allo stesso periodo del 2023.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).