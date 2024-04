Nuove immagini per la 600e, l’Abarth più potente di sempre

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del suo 75° anniversario, Abarth ha svelato tre foto inedite della nuova Abarth 600e Scorpionissima, l’Abarth più potente di sempre, dotata di 240 CV, un differenziale meccanico a slittamento limitato e componenti racing. Grazie alla plancia arricchita con le grafiche Abarth, all’esclusivo pattern e al distintivo ambiente nero, l’abitacolo mantiene la sua caratteristica aura impreziosita da dettagli come il simbolo dello Scorpione sul volante o le cuciture colorate. Lo spirito racing dell’Abarth 600e Scorpionissima trova espressione nei sedili dedicati e inspirati al mondo delle competizioni e nel volante sportivo con inserti in pelle e Alcantara®, valorizzando così l’essenza cool e la sportività dell’auto. Il design interno è arricchito anche da un tunnel centrale provvisto di una copertura che garantisce maggiore spazio per i propri oggetti, dalla luce ambiente per valorizzare gli interni e dalla radio NAV da 10 pollici per gestire le funzioni di bordo. Il sistema di infotainment con grafiche dedicate Abarth mette a disposizione del guidatore pagine di misurazione delle performance e una sezione dedicata all’attivazione e disattivazione dell’inconfondibile sound Abarth fornita dal Sound Generator: si tratta di caratteristiche che rendono il veicolo unico in termini di connettività e piacere di guida.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).