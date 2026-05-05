Milano, 5 mag. (askanews) – Nuovo brano per le Bambole di Pezza: si intitola “Porno” il singolo in arrivo l’8 maggio per Emi Records/Universal Music, inedito che conferma l’attitudine diretta e senza filtri della band, tra le voci più riconoscibili della scena rock italiana contemporanea.

Il lancio arriva a pochi giorni dalla partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma, dove il gruppo ha infiammato Piazza San Giovanni, raccogliendo consensi e una forte risposta del pubblico, sempre più legato ai temi di empowerment e autodeterminazione portati avanti dal progetto.

“Porno” mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata: è la donna a scegliere per sé, anche sul piano affettivo e sessuale, sottraendosi a dinamiche imposte o aspettative esterne, e rifiutando il ruolo di interprete dei desideri altrui, tanto nelle forme più esplicite quanto in quelle più sottili e mascherate. Nel testo, non manca un riferimento pop (“Miglior attore / Timothée Chalamet”) che rafforza il tono sarcastico e contemporaneo del pezzo.

Il singolo prosegue il percorso artistico delle Bambole di Pezza, da sempre impegnate a decostruire stereotipi di genere e narrazioni convenzionali attraverso una scrittura esplicita e identitaria.

“Porno” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’8 maggio.

Intanto prosegue il loro ritorno live nei club con il “Club Tour 2026”, che sta riportando la band sui palchi italiani in una dimensione diretta e viscerale. Dopo le prime date di aprile, il tour entra nel vivo con gli appuntamenti del 6 maggio a Bologna (Estragon), il 7 maggio a Roma (Atlantico) e il 9 maggio a Napoli (Casa della Musica), tappa conclusiva del tour.

Ulteriori informazioni su biglietti e aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della band e su www.friendsandpartners.it.