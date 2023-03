Odermatt guida lo Slalom gigante di Kranjska Gora, Della Vite 6°

KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Marco Odermatt il più veloce al termine della prima manche dello Slalom gigante di Kranjska Gora. Con il tempo di 1’12″16 lo svizzero precede di 28 centesimi il francese Alexis Pinturault e di 47 il norvegese Henrik Kristoffersen. Sesto crono per Filippo Della Vite, a 1″11 da Odermatt, settimo Luca De Aliprandini (1’13″82). Tra gli altri azzurri in gara, Hannes Zingerle è 13esimo, Tobias Kastlunger 25esimo, Alex Hofer 33esimo, Alex Vinatzer ha chiuso 35esimo. Out Giovanni Borsotti e Simon Maurberger.

La gara è decisiva per la Coppa di specialità, perchè se Odermatt chiuderà la giornata con più di 100 punti di vantaggio rispetto a Kristoffersen si sarà aggiudicato aritmeticamente anche questo globo di cristallo dopo quelli già in bacheca del superG e della generale. Seconda manche al via alle 12.30.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).