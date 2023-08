Okafor “Milan club fantastico, non vedo l’ora di iniziare”

MILANO (ITALPRESS) – “I primi allenamenti con la squadra sono stati meravigliosi. Quando mi hanno presentato le varie opzioni, ho immediatamente deciso di venire qui per la sua incredibile e affascinante storia”. L’entusiasmo di Noah Okafor, nuovo attaccante del Milan, si percepisce immediatamente. Lo svizzero classe 2000 è arrivato in rossonero dopo l’esperienza al Salisburgo e nonostante il pochissimo tempo ancora passato con la squadra sembra essersi già ben integrato: “Ho incontrato i miei compagni a Los Angeles e mi hanno dato un grande benvenuto – ha raccontato Okafor -. Non vedo l’ora di entrare attivamente a far parte della squadra. Ho avuto un infortunio al metatarso, ma ho recuperato e penso che sia andata bene la seduta. Ho parlato con Pioli della posizione in cui potrei giocare in un tridente, vedremo nei prossimi giorni qual è il ruolo che mi si addice maggiormente”. Ventitrè anni e grandi margini di miglioramento, per Okafor la tappa rossonera può essere quella del grande salto: “Mi ha sorpreso Giroud, ma anche Leao col quale ho un grande rapporto. C’è da dire comunque che qui sono tutti molto forti. Con Rafa parliamo moltissimo, mi trovo bene con lui. La nostra amicizia è importante anche per la mia crescita”. Lo scorso anno il neoacquisto del Milan ha affrontato i rossoneri in Champions League: “Da lì sono rimasto in contatto con la squadra. Sono felicissimo di essere in questo club meraviglioso”. Sul suo possibile debutto domani nel “Trofeo Berlusconi”: “Sarà una partita importante, vedrò col mister quali sono i piani. Se giocherò o meno, sarà Pioli a decidere. Noi siamo una squadra molto forte, io mi allenerò giorno per giorno e spero di fare una grande stagione. Ho parlato diverse volte con Pioli, al quale sono piaciuto. Quando un mister ti vuole è importante… E quindi eccomi qua”. Sugli obiettivi: “Mi piace la filosofia di questo club. Io sono uno che vuole sempre vincere – ha aggiunto Okafor -. Scudetto? Il Milan è una squadra fortissima”. Infine, lo svizzero ha lanciato un messaggio ai tifosi: “Li ringrazio e non vedo l’ora di incontrarli a San Siro. Celebreremo insieme il mio primo gol, forza Milan”.

(ITALPRESS).