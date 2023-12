Oklahoma vince a Denver, Phoenix batte Charlotte bene Banchero

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Oklahoma ancora vincente in casa dei campioni di Denver: 119-93 il punteggio finale. I Thunder (decima vittoria nelle ultime tredici) già due settimane fa avevano sconfitto i Nuggets a domicilio grazie a un canestro a un secondo dalla fine di Shai Gilgeous-Alexander ed è stato ancora una volta lui a guidare la squadra verso il successo segnando 40 punti. La stella di Oklahoma ha segnato 17 dei suoi 40 punti finali nel solo terzo quarto, spaccando in due una partita che i Thunder hanno condotto con autorità fino alla fine, interrompendo la striscia di 6 vittorie consecutive di Denver e scavalcandoli in classifica per prendersi il secondo posto della Western Conference. Phoenix travolgente contro Charlotte (133-119) nella serata in cui ritrova insieme Booker, Beal e Durant con il primo in particolare che chiude con 35 punti, 7 assist, 4 rimbalzi. Orlando batte New York (117-108) a cui non basta Julius Randle (38 punti) perchè le giovani stelle dei Magic fanno bene la loro parte: Franz Wagner (32 punti) è il migliore dei suoi e Paolo Banchero manda a referto una doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi.

Sacramento vince in casa Atlanta (117-110) grazie ad un parziale finale di 24-5: Fox segna 26 dei sui 31 punti nel secondo tempo mentre Domantas Sabonis chiue con 25 punti e 10 rimbalzi. Gli Hawks chiudono con sei giocatori in doppia cifra ma pagano la scarsa percentuale al tiro soprattutto nel finale. Boston conferma l’imbattibilità casalinga: a farne le spese stavolta è Toronto che cede 120-118. Jaylen Brown super con 31 punti, 10 rimbalzi, 6 assist e 11/16 al tiro. Milwaukee passa a Cleveland (119-111) grazie soprattutto ai 34 punti (con 15 rimbalzi) di Antetokounmpo. Ai Cavaliers non bastano gli altrettanti punti di Donovan Mitchell. Philadelphia vince in casa Houston (131-127) seppur ancora priva di Joel Embiid. I Sixers sfoggiano Tyrese Maxey (42 punti con 4 rimbalzi e 4 assist), mentre i Rockets possono recriminare vista la prova di Fred VanVleet (33 punti) e Jalen Green (31 punti). Alla fine di una gara altalenante nel punteggio, Washington riesce ad avere la meglio su Brooklyn (110-104) che registra il settimo ko di fila. Infine, Portland batte San Antonio (134-128) grazie ai 29 punti (con 7 rimbalzi e altrettanti assist) di Keldon Johnson, mentre i Clippers hanno la meglio su Memphis (117-106).

