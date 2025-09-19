Oltre 200.000 biglietti venduti per il tour di Tiziano Ferro Stadi26

Milano, 19 set. (askanews) – Un’altra settimana di grandi soddisfazioni per Tiziano Ferro.

L’annuncio dell’attesissimo ritorno live con il tour STADI26 è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico che a poche ore dall’apertura delle vendite generali ha già polverizzato oltre 200.000 biglietti. A grande richiesta raddoppiano gli appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano (si aggiunge domenica 7 giugno) e allo Stadio Olimpico di Roma (si aggiunge domenica 28 giugno).

I biglietti per le nuove date di Milano e Roma saranno disponibili in vendita generale su www.livenation.it/tizianoferro a partire dalle ore 10:00 di domani, sabato 20 settembre.

Ottimi risultati anche per il nuovo singolo “Cuore Rotto” che conferma oggi la sua prima posizione in tutte le classifiche di Earone (italiana, indipendenti, tv, indipendenti tv e ovviamente la generale).

Questo il calendario aggiornato di Stadi26, il tour prodotto e organizzato da Live Nation che vedrà Tiziano Ferro live con 12 date negli stadi delle principali città italiane (per info www.livenation.it):

30 maggio 2026 Lignano – Stadio Teghil

6 giugno 2026 Milano – Stadio San Siro

7 giugno 2026 Milano – Stadio San Siro – Nuova data

10 giugno 2026 Torino – Allianz Stadium

14 giugno 2026 Bologna – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 Padova – Stadio Euganeo

23 giugno 2026 Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 Roma – Stadio Olimpico

28 giugno 2026 Roma – Stadio Olimpico – Nuova data

3 luglio 2026 Ancona – Stadio Del Conero

8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026 Messina – Stadio San Filippo

Radio Italia Solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.

“Cuore Rotto”, scritto da Tiziano Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, è disponibile in digitale (https://sugarmusic.lnk.to/CuoreRotto), su YouTube (https://youtu.be/IXu5WK1asf8?si=2KoRQUrf-fW1QfVJ) su etichetta Sugar Music.

Cantautore, autore e produttore, Tiziano Ferro (nato a Latina il 21 febbraio 1980) ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo. A dare il via alla sua ventennale carriera è stato il singolo “Xdono” (che ottenne il terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002) seguito dal primo album “Rosso relativo” che con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo è uno dei dischi italiani più venduti della storia.

Ad oggi ha all’attivo 9 album e una raccolta “best of” che lo hanno reso uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei e uno degli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia e nel mondo.

Oltre che in lingua italiana, Tiziano Ferro canta in inglese, spagnolo, portoghese e francese e nel corso della sua carriera ha più volte collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale. In oltre 20 anni di carriera ha ottenuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello nazionale e internazionale ed è membro votante della giuria dei Grammy Award.