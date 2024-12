Open Arms, Salvini: 3 anni sciocchezze da intellettualoni sinistra

Roma, 21 dic. (askanews) – “Essere assolti perché il fatto non sussiste vuol dire che intellettualoni di sinistra per tre anni hanno scritto sciocchezze o raccontato sciocchezze in televisione, secondo una sentenza di primo grado di un tribunale della Repubblica. Quindi è una bellissima giornata”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, tornando a commentare con i giornalisti, in diretta su Rainews da largo Argentina a Roma, la sua assoluzione nel processo Open Arms.