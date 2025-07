Open arms, Salvini: spero ricorso non legato a riforma giustizia

Roma, 18 lug. (askanews) – Il ricorso in Cassazione nel processo Open Arms “spero non sia legato alla riforma della giustizia che non è contro i magistrati ma cerca di togliere spazio alle correnti che fanno male alla magistratura. I giudici politicizzati sono una minoranza. Io vado avanti serenamente a fare il mio lavoro ma un po’ di rammarico c’è. A Garlasco ci hanno messo 18 anni, spero che ci mettano un po’ meno”. Così il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini a Radio Radio.