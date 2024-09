Roma, 14 set. (askanews) – “Salvini ha fatto il suo dovere di ministro dell’Interno per difendere la legalità. Chiedere 6 anni di carcere per questo motivo appare una scelta irragionevole e per giunta senza alcun fondamento giuridico”. Lo ha scritto il ministro degli Esteri e segretario di Fi Antonio Tajani su X.