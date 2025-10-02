Orsolini non basta al Bologna, con il Friburgo è 1-1

BOLOGNA (ITALPRESS) – Termina 1-1 la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Friburgo. Al momentaneo vantaggio di Orsolini nel primo tempo risponde un rigore di Adamu nella ripresa, per un pareggio sostanzialmente giusto.

La prima vera occasione è per gli ospiti e arriva al 23′. Manzambi viene smarcato in area da uno schema da corner ben riuscito ed è Castro a salvare i suoi, fermando sulla linea di porta la conclusione a botta sicura dell’avversario. I rossoblù si rendono pericolosi al 29′ e vanno subito a segno. Odgaard mette una palla a rimorchio dalla sinistra, Cambiaghi gira in porta con il sinistro trovando una respinta corta di Atubolu, sulla quale si avventa Orsolini che mette dentro a porta quasi vuota. Il primo tempo si chiude sull’1-0.

Nella ripresa, a bussare per primi sono i tedeschi quando Adamu smarca il neo entrato Scherhant che va al tiro con il mancino, ma Skorupski respinge. Dal corner successivo, il portiere polacco compie un miracolo fermando di puro istinto una conclusione ravvicinata di Lienhart. Sulla stessa azione, però, Castro commette un fallo di mano che, dopo la revisione al Var, viene sanzionato dall’arbitro con un calcio di rigore.

Dal dischetto si presenta Adamu, che spiazza Skorupski e firma l’1-1. Gli emiliani sono in difficoltà e al 24′ ci vuole un ottimo Skorupski per fermare prima Scherhant, ben imbucato da Adamu, e poi Beste per evitare il gol. Gli uomini di Italiano si rivedono al 29′, quando Odgaard prova a liberare il destro dal limite dell’area e va al tiro, con la sfera che esce non di molto alla destra di Atubolu. Il giocatore danese ci riprova al 41′, nuovamente con un destro dal limite, che il portiere para con un bagher pallavolistico. La spinta finale dei padroni di casa non sortisce gli effetti sperati e il risultato non cambierà più. Il Bologna, che raccoglie il primo punto della sua avventura in Europa League, tornerà in campo domenica per la sfida casalinga di campionato contro il Pisa.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7; Holm 5.5, Vitik 6, Lucumí 6, Lykogiannis 6 (21′ st Miranda 5.5); Freuler 5.5, Ferguson 5.5 (48’st Fabbian sv); Orsolini 7 (21′ st Bernardeschi 5.5), Odgaard 6.5, Cambiaghi 6 (32′ st Rowe sv); Castro 5.5 (21′ st Dallinga 6). In panchina: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Heggem, Casale, Zortea. Allenatore: Italiano 6

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu 5; Treu 5.5, Ginter 6, Lienhart 6, Makengo 6.5 (35′ st Gunter sv); Eggestein 6.5, Osterhage 6; Beste 6 (30′ st Dinkci sv), Manzambi 6.5 (35′ st Höler sv), Grifo 5 (1′ st Scherhant 7); Adamu 7 (43′ st Matanovic sv). In panchina: Muller, Huth, Jung, Holer, Suzuki, Rosenfelder, Ogbus. Allenatore: Schuster 6

ARBITRO: Minakovic (Serbia) 6

RETI: 29′ pt Orsolini, 12′ st Adamu (rig).

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Makengo, Skorupski, Holm, Lienhart.

Angoli 2-8.

Recupero 1′ pt, 5′ st.

