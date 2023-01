Oscar, Rohrwacher e Signoretti candidati per l’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Ci sarà un pò d’Italia nella notte degli Oscar: in corsa per una statuetta Le Pupille, corto di Alice Rohrwacher e Aldo Signoretti nel team del makeup e hairstyling di Elvis di Baz Luhrmann.

I migliori film stranieri candidati sono: “All Quiet on the Western Front” (Germania); “Argentina, 1985” (Argentina); “Close” (Belgio); “EO” (Polonia) “The Quiet Girl” (Irlanda).

Dieci le pellicole nominate per il miglior film agli Oscar: Gli spiriti dell’isola; Elvis; Everything everywhere all at once; The Fabelmans; Tàr; Top Gun: Maverick; Women talking; Triangle of sadness; Niente di nuovo sul fronte occidentale; Avatar: La via dell’acqua. A guidare le nomination la commedia action con Michelle Yeoh Everything everywhere all at once, 11 candidature, seguito da Gli spiriti dell’isola con 9 nomination.

Migliori attori protagonisti: Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Gli Spiriti dell’Isola), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) e Bill Nighy (Living). Le migliori attrici: Cate Blanchett (Tar); Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once).

