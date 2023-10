Oxfam: assedio Gaza può generare catastrofe umanitaria

Roma, 11 ott. (askanews) – L’assedio su Gaza rischia di

trasformarsi in una catastrofe umanitaria, lasciando senza cibo,

acqua, elettricità e carburante centinaia di migliaia di civili

allo stremo, dopo 16 anni di blocco.

È l’allarme lanciato da Oxfam, dopo l’annuncio del Governo

israeliano, in risposta agli spaventosi attacchi di Hamas,

avvenuti in uno dei giorni più tristi e letali nella storia di

Israele. Un’escalation di violenza che ha già provocato oltre

2.000 morti nel Paese e a Gaza, tantissimi feriti e che arriva

dopo un anno in cui si sono già registrate molte vittime in

Cisgiordania e nella Striscia.

Una situazione che ha costretto Oxfam a sospendere tutte le

attività di aiuto umanitario e allo sviluppo nella Striscia.

“Siamo inorriditi da quanto sta accadendo ed è accaduto negli

ultimi giorni. – ha detto Paolo Pezzati, portavoce per le crisi

umanitarie di Oxfam Italia – La violenza non apre mai la strada

per la Pace. Per questo chiediamo al Governo italiano e alla

comunità internazionale di utilizzare tutti gli strumenti

diplomatici disponibili per arrivare a un immediato cessate il

fuoco. La decisione di attuare un ‘assedio totale’ da parte del

Governo israeliano, che si somma al blocco in corso, costituisce

una punizione collettiva nei confronti di una popolazione civile,

che non ha alcuna responsabilità per quanto successo. E’ un atto

illegale secondo il diritto internazionale e rischia di

alimentare ulteriormente questa crisi”.