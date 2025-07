Padel, Treviso: al via Fip Silver con oltre 35 top player mondiali

Roma, 1 lug. (askanews) – Nuova tappa italiana per il Cupra Fip Tour, il circuito mondiale della Federazione Internazionale Padel, che dopo la tappa di Palermo della scorsa settimana si sposta a Treviso. Al Padel Club X4 di Villorba – si legge in una nota – si giocherà fino a domenica 6 luglio il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, con riflettori puntati su un tabellone di altissimo livello tecnico che include 35 giocatori e giocatrici presenti nella top 100 del ranking mondiale.

Il torneo maschile vedrà ai nastri di partenza 32 coppie, mentre nel main draw femminile saranno 26 le coppie a contendersi il titolo. Tra i protagonisti più attesi gli spagnoli Jose Antonio Diestro e Juanlu Esbri, teste di serie numero uno e protagonisti quest’anno nei Major di Roma e Parigi, i portoghesi Miguel e Nuno Deus, bronzo ai Mondiali 2024, e il brasiliano Lucas Campagnolo, ex Top 20. Ricca la rappresentanza italiana, con Flavio Abbate, Simone Iacovino, i vicecampioni d’Europa Lorenzo Di Giovanni, Riccardo Sinicropi, Giulio Graziotti e i giovani emergenti Fino, Sargolini e Platania.

Nel tabellone femminile spiccano la top player spagnola Jessica Castelló, numero 15 al mondo, in coppia con Lorena Rufo (n. 25), e la coppia numero due formata da Marina Guinart e Victoria Iglesias. Presenti anche dodici giocatrici della Top 50, tra cui Giorgia Marchetti, vicecampionessa europea, e la 19enne Giulia Dal Pozzo, vincitrice della tappa di Palermo e miglior prospetto italiano.

Il FIP Silver è il terzo torneo per importanza nel CUPRA FIP Tour – dietro Platinum e Gold. Ogni tappa assegna un montepremi di 20mila euro e punti fondamentali per il ranking mondiale FIP.

Accanto al torneo internazionale, Treviso ospiterà anche una sfida speciale tra grandi stelle del calcio: Roberto Donadoni, Christian Panucci, German Denis e Maurizio Ganz scenderanno in campo domenica per un match esibizione in un clima di sport e divertimento che culminerà con foto e autografi con il pubblico.