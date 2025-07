Pallanuoto, il Settebello ‘vede’ i quarti ai Mondiali di Singapore: Serbia ko ai rigori

SINGAPORE (ITALPRESS) – La Nazionale maschile di pallanuoto si avvicina ai quarti di finale del Mondiale di Singapore. In un match valido per la seconda giornata del Gruppo A, il Settebello vice-iridato in carica ha superato i tri-olimpionici della Serbia per 17-16 dopo i rigori (13-13 al termine dei tempi regolamentari) in un autentico scontro diretto per il primato che avvicina l’accesso diretto alle migliori otto del torneo (seconda e terza vanno agli ottavi). Mercoledì 16 gli azzurri del ct Campagna chiuderanno la fase a gironi sfidando il fanalino di coda del Sudafrica (ore 7.45 italiane).

“Bella gara, come intensità e come fisicità. Grande reazione della squadra, dal meno 2 siamo andati avanti sul più 3. Una bella vittoria: finalmente ci siamo sbloccati con Cannella nei rigori. Ora pensiamo al match di mercoledì; poi avremo un po’ di riposo, per recuperare le energie e per preparare il match dei quarti di finale. Ho fatto i complimenti ai ragazzi ma siamo all’inizio di un percorso e dobbiamo fare un passo alla volta”. Così il ct del Settebello, Sandro Campagna, ai microfoni di RaiSport, dopo il successo ai rigori contro la Serbia.

Una vittoria che avvicina molto gli azzurri ai quarti di finale della kermesse iridata. A fargli eco Giacomo Cannella. “Gara fisica, ce lo aspettavamo. Finalmente ho segnato su rigore. Ci tenevo. Abbiamo lottato e vinto. Sono felice di essere tornato in squadra. E’ un onore far parte del Settebello. Mi ha fatto male non andare a Parigi ai Giochi: ora pensiamo a questo Mondiale e ad andare il più avanti possibile”. Ha detto, sempre a Rai Sport, l’azzurro, rientrato nel giro della Nazionale per questi Mondiali.

Infine il portiere azzurro, Gianmarco Nicosia, titolare ai Mondiali al posto di Marco Del Lungo. “Sono molto contento della vittoria. Ci sono stati tanti up e down, dovuti alle nuove regole. E’ stata una partita incredibile. Abbiamo messo in acqua tanta energia: mi sono veramente divertito. I quarti? Il percorso è lungo ancora. Siamo contenti per aver battuto i campioni olimpici in carica. Chi dovremo affrontare ora non farà differenza, ci faremo trovare pronti. Sono felice delle chance che mi sta dando il ct Sandro Campagna”, ha affermato Nicosia, a RaiSport.

