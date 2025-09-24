X
Pallavolo, sarà Italia-Polonia in semifinale ai mondiali

| 25 Settembre 2025 00:02 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 24 set. (askanews) – La Nazionale italiana di pallavolo maschile è tra le prime quattro squadre al Mondo per la settima volta nella storia. Siamo in semifinale. E’ stata un’Italia schiacciasassi quella che ha battuto 3-0 (25-13 25-18 25-18) il Belgio. La semifinale la giocherà sabato con la Polonia nella riedizione della finale del 2022. La squadra di Grbic ha battuto 3-0 la Turchia in una gara senza storia

